Ein 34-jähriger Deutscher fuhr am Dienstag um 13.40 Uhr auf der Rheintalstrasse in Rekingen in Richtung Zürich. Plötzlich geriet er aus noch unbekannten Gründen rechts auf die Grasnarbe. Als er das Steuer herumriss, geriet sein Auto ins Schleudern. Er überquerte die Gegenfahrbahn und fuhr eine Böschung hinunter, wobei er mit Bäumen kollidierte.

Die Feuerwehr barg den 34-Jährigen aus dem stark beschädigten Wagen. Der Mann wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei klärt laut einer Mitteilung die Unfallursache ab. Sie hat dem Unfallfahrer den Führerausweis entzogen. (mwa)

Aktuelle Polizeibilder 2017: