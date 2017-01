Am Samstag zwischen 22.00 und 22.30 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug zwei parkierte Autos durch Kollisionen beschädigt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die an der Schattengasse in Klingnau abgestellten BMW 550i und Renault Laguna wiesen behebliche Beschädigungen auf. Diese werden auf zirka 8'000 Franken beziffert.

Gemäss ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte das Verursacherfahrzeug, vermutlich ein weisser Skoda Octavia Combi, nach den Kollisionen gewendet haben und Richtung Koblenz davon gefahren sein. Angaben über den/die Lenker-/in liegen der Kantonspolizei keine vor.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben um Unfallhergang und zum beteiligten Auto machen können, sich zu melden.

