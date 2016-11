Ein 52-jähriger Zürcher Hobby-Velorennfahrer ist vom Bezirksgericht Zurzach wegen fahrlässiger Tötung und mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung zu einer einjährigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Der Verurteilte muss eine Busse von 2000 Franken bezahlen. Das Gericht ist damit vollumfänglich den Anträgen der Staatsanwaltschaft gefolgt.

Dazu kommen rund 414'000 Franken, die er in Form von Schadenersatz, Genugtuung, Versorgerschaden und Entschädigungen an die Hinterbliebenen des Opfers und an die Geschädigten entrichten muss. Darin eingerechnet sind 5 Prozent Zins ab 15. Juni 2014, dem Tag des verhängnisvollen Unfalls.

Von den Verfahrens- und Anwaltskosten in Höhe von 75'000 Franken muss er 19'000 Franken jetzt bezahlen. Ein Teil davon ist das Honorar für seinen amtlichen Verteidiger von rund 57'000 Franken. Dieses muss er an den Kanton Aargau zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, wie das Gericht im Urteil schreibt.