Am Montag Morgen um zirka 10.45 Uhr kam es bei der Einmündung in die Rheintalerstrasse zu einer Kollision. Eine 22-jährige Deutsche beabsichtigte, vom Weiherweg in Rekingen in die Rheintalstrasse einzubiegen. Gleichzeitig nahte auf der Rheintalstrasse aus Richtung Mellikon ein Lastwagen, gelenkt von einem 61-jährigen Deutschen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich-frontal.