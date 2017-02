Beim Fall Gina Hauenstein herrscht für die Öffentlichkeit seit Donnerstag traurige Gewissheit: Die 1970 geborene Frau aus Kleindöttingen, die im Februar 2000 vermisst gemeldet wurde, ist seit Jahren tot.

Auf Nachfrage der Aargauer Zeitung gibt die deutsche Polizei nun weitere Details bekannt, wie es zum Fund kam. "Am 31. August 2013 wurde der Polizei der Fund eines Knochens am Rheinufer in Dogern gemeldet", sagt Sprecher Paul Wissler vom Polizeipräsidium Freiburg. "Der Hund eines Spaziergängers war beim Stöbern am Rheinufer auf diesen gestossen." Dogern auf der deutschen Rheinseite, gegenüber von Leibstadt. Das AKW-Dorf wiederum ist das Nachbardorf von Kleindöttingen, wo Gina Hauenstein wohnhaft war.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass es sich um einen menschlichen Knochen handelte, der von einer Frau mittleren Alters stammen dürfte. "Ein Abgleich der noch ermittelbaren DNA-Merkmale mit in der Bundesrepublik zugänglichen Dateien erbrachte keinen Erfolg", führt Wissler aus.