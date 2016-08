Als die Klingnauerin Doriana Laudani kurz nach Montagmittag mit ihrem Hund spazieren geht, macht sie eine sonderbare Entdeckung: Wenige Schritte vom Bahnhof entfernt liegt ein Stück Fleisch im Gras. Ein Giftköder? Erst vor kurzem sorgte ein Giftköder in Rekingen für Schlagzeilen. Doriana Laudani ist alarmiert. «Ich fand es verdächtig, dass ein Stück Fleisch da am Boden liegt», erzählt sie der az am Dienstag.