Er hat Musik in den Ohren und will auch nichts hören, als ihn der Forstwart aufzuhalten versucht: Der Mountainbiker radelt geradewegs in sein Verderben. Denn nur Sekunden nach dem er die Absperrung passiert hat, fällt ein Baum auf die Strasse und begräbt ihn unter sich.

Einen solch tragischen Fall hat David Henzmann nie erlebt. Doch während der zehn Jahre, in denen er im Zurzibiet als Forstwart tätig war, hat es immer wieder «brenzlige Situationen» mit Waldbesuchern gegeben, wie er sagt. Wenn es zu einem Unfall komme, trage auch in diesem Fall der Forstbetrieb die Schuld.

Vom Forstwart zum Filmemacher

Das hat den Ausschlag gegeben für das schockierende Präventionsvideo, das der Filmemacher kürzlich realisiert hat. Henzmann hat mittlerweile sein Hobby zum Beruf gemacht und widmet sich vollumfänglich seiner Videoproduktionsfirma «Avarel Studios» mit Sitz in Würenlingen.