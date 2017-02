«Ich bitte darum, teilt diesen Beitrag, denn ich möchte nun endlich wissen, woher ich komme und ich habe Sehnsucht nach einer Familie.» Mit diesen Worten suchte der 19-jährige Marco Hauenstein, der bei einer Pflegefamilie aufgewachsen war, am 6. Januar auf Facebook nach seiner Mutter und weiteren Familienangehörigen.

Auf Nachfrage der az teilte die Kantonspolizei Aargau wenige Tage später mit, dass Gina Hauenstein (geb. 1970) nach wie vor als Langzeitvermisste registriert sei. Sie war am 19. Februar 2000 in Kleindöttingen als vermisst gemeldet worden.

Am Donnerstag hat die Kantonspolizei diese Information in einer Medienmitteilung korrigiert. Gina Hauenstein ist tot. Ein Knochenfund im Landkreis Waldshut (D), das in der Nähe von Kleindöttingen liegt, habe ihr zugeordnet werden können.

Knochenfund im Jahr 2013

Konkret handelt es sich um einen Oberschenkelknochenfund aus dem Jahr 2013. Die Kantonspolizei veranlasste damals rechtsmedizinische Abklärungen beim Institut für Rechtsmedizin in Bern für den Fall, dass der Knochenfund Gina Hauenstein zugeordnet werden kann. Anfang 2015 ging von dort tatsächlich die Rückmeldung ein, dass der Knochen der Vermissten aus dem Aargau zugeordnet werden kann.