Sechseinhalb Jahre hinter Gitter soll der 22 Jahre alte Handwerker, der 2013 und 2016 in Tiengen jeweils eine junge Frau in finstere Ecken zwang, mit dem Tod bedrohte, verletzte und vergewaltigte. Die 1. Große Jugendkammer des Landgerichts verurteilte den heute 22-Jährigen nach Jugendstrafrecht, berücksichtigte dabei aber die Schwere der Taten, wie der Kammervorsitzende Martin Hauser in der Begründung des Urteils am Freitag betonte.

Alkohol, Haschisch, Ladendiebstahl

Dabei fiel die Entscheidung für das Jugendstrafrecht den drei Berufs- und zwei Laienrichtern nicht leicht. Beim sexuellen Missbrauch der damals 18 und 17 Jahre alten Frauen war der Täter sehr überlegt und abgeklärt vorgegangen. Andererseits sahen die Richter auch Anzeichen einer nicht ausgereiften Persönlichkeit. Ein Prozess vor dem Jugendrichter kurz vor der zweiten Tat hatte den Mann, der als Heranwachsender Probleme mit Alkohol, Haschisch und Ladendiebstählen hatte, offenbar nicht von der Straftat abgehalten. Sein Rechtsanwalt Claudio Helling führte die Entgleisungen in jungen Jahren auf den Einfluss schlechter Freunde zurück, die den jungen Mann ausgenutzt hätten.

Sie verurteilten den Angeklagten wegen Geiselnahme, zwei Vergewaltigungen – einmal in einem besonders schweren Fall – und Körperverletzung zu sechs Jahren und sechs Monaten; nicht aber zu Sicherheitsverwahrung. Wie der Sachverständige sieht auch das Gericht die Chance, dass sich der 22-Jährige aus bürgerlichen Verhältnissen durch die verhängte Strafe von weiteren Taten abhalten lässt.

Mahnende Worte des Richters

"Nehmen Sie die Chance der Therapie wahr", gab der Richter dem Verurteilten mit auf den Weg. "Sie sind nicht der typische Kunde des Jugendstrafrechts, aber es gibt da offensichtlich ein Problem, das man angehen muss!" Das Gericht hatte laut Hauser einen Strafrahmen von einem halben Jahr bis zu zehn Jahren Haft.

Bei der Freiheitsstrafe wird es für den Angeklagten, der einen mittleren Schulabschluss nachweisen kann und nach der Ausbildung vom Ausbildungsbetrieb übernommen wurde, nicht bleiben. Im Verfahren vertraten zwei Rechtsanwälte die Interessen der beiden misshandelten Frauen, die im Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört wurden. Schon in seiner Erklärung zur Sache, die der Angeklagte von Verteidiger Claudio Helling verlesen ließ, versicherte der geständige Täter, dass er die psychotherapeutische Behandlung in der Haft nutzen werde.

Auch den zivilrechtlichen Ansprüchen der beiden Frauen wolle er gerecht werden, so der 22-Jährige schon am ersten Verhandlungstag. Auch die "Unrechtseinsicht" und das weitgehende Geständnis des Mannes, das die Belastung für die beiden Opfer bei der Aussage im Prozess reduzierte, waren vom Schwurgericht zugunsten des Täters gewichtet worden.

Erste Tat als 18-Jähriger nach Beach-Party

Bei der ersten Gewalttat nach der Beach-Party 2013 war der Angeklagte 18 Jahre alt, beim Übergriff nach dem Tiengener Erntefest 21 Jahre. Der psychiatrische Gutachter Bernhard Deuringer sah bei dem Handwerker eine durchschnittliche Intelligenz, bei den Taten keine Hinweise auf verminderte Steuerungsfähigkeit, sondern durchaus planvolles Vorgehen; in der Sexualität zwar eine gewaltorientierte Einstellung – aber nicht bis zur Brutalität, eine "frustrierte Grundstimmung" durch Enttäuschungen und keine große Beeinträchtigung durch den Alkohol – für den Tatzeitpunkt ließen sich bis zu 2,25 Promille zurückrechnen.

So normal sei der Lebenslauf des Mannes nicht gewesen, hielt der amtliche Gerichtshelfer dagegen. Durch "zeitweise exzessiven Drogenkonsum", Beschäftigung mit Gewaltpornografie, die Entfremdung von den Eltern und den Einfluss falscher Freunde auf den Angeklagten sah der Jugendhelfer Hinweise auf eine Entwicklungsverzögerung und plädierte für eine Jugendstrafe. Wie der Psychiatrie-Gutachter erkennt er Defizite beim Selbstwertgefühl des Beschuldigten, der auch von Vereinskollegen als schüchtern geschildert wurde. Wie der Psychiater sieht der Jugendgerichtshelfer eine große Gefahr von Wiederholungstaten und rät deshalb von einer Bewährungsstrafe ab.

Fixierung auf brutale Sexualität

Sexuelle Darstellungen von gefesselten und gedemütigten Frauen beschäftigen offenbar die Fantasie des Angeklagten. Kriminaltechniker der Pollizei fanden auf dem Tablet-Computer des heute 22-Jährigen Sexfilme mit dominierten, gefesselten Frauen. Die Untersuchung des Handys des Angeklagten bestätigte außerdem, dass der damals 21-Jährige noch kurz vor der Tat ergebnislos versucht hatte, eine Prostituierte anzurufen.

Dem 18-jährigen Opfer aus dem Jahr 2013 war es gelungen, beim Überfall in der Badstraße noch eine Handyverbindung herzustellen. Auf der angerufenen Mailbox war deshalb zumindest ein Teil der Vergewaltigung noch akustisch dokumentiert. Der Mitschnitt des Geschehens sorgte im Gerichtssaal für bedrücktes Schweigen. Zu hören waren die verzweifelten Rufe einer Frau, schrille Schmerzreaktionen, flehentliches Bitten und das Weinen der Vergewaltigten. Der geständige Angeklagte sank beim Abspielen des Originaltons deutlich in sich zusammen.