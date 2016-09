Aufgrund zurückgebliebener Fahrzeugteile fuhr der Autolenker einen schwarzen Toyota Corolla Verso. Mit diesem fuhr der Lenker auf der Beinwilerstrasse von Beinwil am See her in Richtung Reinach. Auf Höhe der Luna-Bar kam der Fahrer rechts von der Strasse ab und prallte gegen eine Strassenlampe.

Ohne sich um den grossen Schaden am Kandelaber zu kümmern, fuhr die unbekannte Person weiter. Auch der Toyota muss vorne rechts erheblich beschädigt worden sein.