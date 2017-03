Vom Brand betroffen war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Chaletweg in Kirchleerau, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilt. Eine Bewohnerin meldete am Freitag, um 21.30 Uhr, der Feuerwehr-Alarmzentrale 118, dass die Wohnung voll Rauch sei.



Die Familie konnte aus ihrer Wohnung selbst ins Freie flüchten. Die Feuerwehr Kirchleerau-Moosleerau löschte das Feuer rasch. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen laut Kantonspolizei auf einige zehntausend Franken. Ein Mann wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Ambulanz ins Spital gebracht.



Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in einem Schlafzimmer aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.