In der Nacht auf Freitag meldete eine Drittperson den Brand an einem Schrebergartenhaus in Lenzburg. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lenzburg sowie die Kantonspolizei rückten aus und fanden das vom Feuer erfasste Objekt im Vollbrand vor. Das Schrebergartenhaus wurde vom Brand gänzlich zerstört.

Da es die Brandursache zu klären gilt, ermittelt nun die Kantonspolizei – Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Beim Vorfall wurden keine Personen verletzt.