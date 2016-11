Ein unbekannter Mann drang gestern Mittwoch, 09. November 2016, kurz nach 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lenzburg (Langsamstig-Quartier) ein. Der Einbrecher traf im Innern der Liegenschaft auf den 63-jährigen Bewohner. In der Folge schlug der Eindringling ins Gesicht des Opfers und verliess das Objekt.

Eine Nachbarin, die Hilfeschreie wahrnehmen konnte, alarmierte rasch den Polizeinotruf 117. Mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei rückten daraufhin aus. Es wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Der am Kopf verletzte Bewohner wurde durch eine Ambulanzbesatzung betreut und ins Spital geführt.

Signalement des Angreifers

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Unbekannter Mann, zirka 25- bis 30-jährig, zirka 170

cm gross, schlank, südländisches Aussehen, trug dunkelblaue Daunenjacke, trug blaue «NIKE»-Turnschuhe und sprach gebrochen Deutsch.

Vorgängig soll eine Person mit diesem Aussehen in der Umgebung aufgefallen sein. Um zirka 10.15 Uhr habe er bei einer Liegenschaft an der Zeughausstrasse geklingelt und nach einer Übernachtungsmöglichkeit nachgefragt.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei führte eine Tatbestandsaufnahme und Spurensicherung durch. Hinweise, die zur Ermittlung der des Täters führen, sind an die Kantonspolizei in Aarau (Tel. 062

836 55 55) erbeten.