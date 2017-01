Doch nicht nur Benjamin, auch Papa Ueli Giezendanner scheint derzeit auf Wolke sieben zu schweben. Der 63-Jährige wird bald heiraten – und zwar die Aarburgerin Roberta Baumann, mit welcher der Rothrister «Fuhrhalter» bereits seit acht Jahren durchs Leben geht. Die Katze aus dem Sack liess am Dienstagabend SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Galatti bei seiner Ansprache.

Traumhochzeit im Tessin

Um die Hand seiner Roberta hat Ueli Giezendanner im Frack und mit Kniefall angehalten, wie er dem «Zofinger Tagblatt» erklärte. «Es ist ein grosses Glück, dass wir uns so gut verstehen», so der SVP-Nationalrat. Mit einem Strahlen in den Augen verriet der Vater von drei Kindern, dass er Familie und Freunde im Dezember ins Restaurant Höfli am Born zum Fonduessen eingeladen hatte.