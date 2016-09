Die Jungen seien frustriert, dass sie ihre Träume nicht verwirklichen könnten. Da sei der Griff nach dem Alkohol schnell ausgeführt, weil aber die ordnende Hand der Familie fehle, könne dies schnell einmal ausarten.

Zu viele unbeaufsichtigte Junge

Weder die alte Diaspora noch die Schweizer Gesellschaft könnten diese in der aktuell grossen Zahl aufnehmen. Er plädiert dafür, die Jugendlichen zurück nach Eritrea zu schicken, zurück in die Obhut von deren Eltern. Auch denen könne nicht gefallen, dass ihre Kinder in der Schweiz im Alkohol ertränken oder in der Prostitution landeten.

Das ist aktuell nicht so einfach. Die Schweiz und Eritrea sind sich in dieser Frage uneins. Eritrea verweigert die Rückübernahme seiner Landleute. Während die Schweiz prüft, ob Flüchtlinge aus Eritrea im Heimatland tatsächlich an Leib und Leben bedroht sind, glaubt Locher dies nicht.

Von Äthiopien finanzierte Schläger

Damit unterscheidet sich der aktuelle Fall Rohr von früheren.

Anfang Juni 2013 war es in der Stadthalle Dietikon und im Ortszentrum, zu Auseinandersetzungen unter Eritreern mit Verletzten gekommen. Hunderte waren damals ins Limmattal gereist, um das 22. Jahr der Unabhängigkeit des Landes zu feiern, die 1993 nach einem einem dreissigjährigen Krieg gegen Äthiopien eintrat. Die Kantonspolizei Zürich musste damals wie die Aargauer Kollegen nun mit einem Grossaufgebot intervenieren. Zwei Personen wurden verhaftet.

Honorarkonsul Toni Locher zeigte sich 2013 überzeugt, dass es sich im Falle von Dietikon um eine Schlägerbande handelte, die aus Äthiopien finanziert wurde, um Unruhe zu stiften. Seit 2008 habe diese Gruppe immer wieder versucht, Events zu stören.

2011 hatte die Kantonspolizei Zürich einen Demonstrationszug von rund 120 Personen in Winterthur gestoppt. Er war unterwegs zur City Halle gewesen, wo Eritreer den Unabhängigkeitstag ihres Landes gefeiert hatten. Die Polizeikräfte hatten den Demonstrationszug eingekesselt und so Schlimmeres verhindern vermocht.