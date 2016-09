Der Dieb stahl am Dienstagnachmittag zwanzig Franken aus einem unverschlossenen Auto, teilt die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Das Auto war an der Hauptstrasse in Murgenthal parkiert.

Die Autohalterin ertappte den Dieb auf frischer Tat und sprach ihn darauf an. Anschliessend rannte dieser laut Kantonspolizei davon. Eine weitere Person beobachtete die Situation und nahm verfolgte den Dieb.

Weiteres Diebesgut dabei

In einer Scheune versteckt, konnte der Verfolger den Dieb schliesslich stellen. Eine Patrouille der Kantonspolizei traf in Kürze ein und nahm ihn fest.

Der Dieb hatte ausserdem eine Umhängetasche dabei, in der sich zwei Paar neue Turnschuhe befanden. Offenbar soll es sich nach ersten Abklärungen um Diebesgut handeln. Die gestohlene Zwanzigernote hingegen, konnte laut Kantonspolizei bislang nicht sichergestellt werden.

Beim Täter handelt es sich um einen 47-jährigen Algerier. Der abgewiesene Asylbewerber wurde für weitere Ermittlungen in Haft gesetzt.