«Man wusste, dass es nicht gut ausgeht, wenn es so lange dauert», sagte Monika Eller. Die Einheimische aus der Tiroler Ortschaft Schmirn sah das Unglück aus nächster Nähe. Über 60 Rettungskräfte hatten nach Überlebenden gesucht. Am Ende bestand die ernüchternde Gewissheit, dass bloss vier Männer der achtköpfigen Skitourengruppe überlebt hatten. Die Betroffenheit im Tirol war gross.

«Hohes Risiko»

Bauer Johann Zingerle sah, wie die Gruppe am Morgen mit dem Bergführer aus Graubünden aufbrach: «Ich hab mir gedacht, das ist ein Risiko hier hoch zu gehen.» Zwar war die Lawinengefahr nur auf Stufe zwei von fünf. Wegen dem grossen Gefälle am Hang und darunter lagernden Altschneeschichten war das Risiko, wie sich herausstellte, dennoch erheblich. «Der Untergrund muss festgefahren sein», weiss Anwohnerin Eller, «und dazu waren zuvor einfach viel zu wenig Menschen am Berg».