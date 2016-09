Was im Aargau gut funktioniert, müsste doch auch für die andern Schlösser in der Schweiz eine Chance sein, sagten sich die Verantwortlichen im Museum Aargau. Unter der Leitung des damaligen aargauischen Kulturchefs Hansueli Glarner, versuchte man, die grossen Schweizer Schlösser an Bord zu holen und eine Interessengemeinschaft zu gründen, um gemeinsam am Markt aufzutreten und das Ausflugsziel «Schloss» kulturtouristisch noch besser zu positionieren.

Geschäftstelle auf Schloss Wildegg

Glarners Nachfolger im Aargau, der heutige Kulturchef Thomas Pauli-Gabi, konkretisierte mit dem Team des Museum Aargau die Idee; der Aargau wurde zur treibenden Kraft bei der Gründung des Verbunds schweizerischer Schlösser. Mit einer Anschubfinanzierung durch den Swisslos-Fonds des Kantons Aargau wurde 2014 mit anfänglich zwölf Schlössern der Verein «Die Schweizer Schlösser» aus allen Sprachregionen der Schweiz gegründet.

Heute gehören bereits 19 Schlösser und Burgen aus alle Landesteilen der Vereinigung an. Neben der gemeinsamen Positionierung der Schweizer Schlösser und Burgen als Ausflugsziele arbeitet man auch an einem systematischen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Wie sehr das Netzwerk der Schweizer Schlösser mit dem Aargau verbunden ist, zeigt sich auch daran, dass die Geschäftsstelle des Vereins sich auf Schloss Wildegg befindet.