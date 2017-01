«Es hat am Mittwoch ordentlich geschneit», erklärt Roger Meier vom Skilift Rotberg gegenüber der az. «Am Donnerstag waren die Verhältnisse eigentlich sehr gut, doch dann haben uns die Sonne und die warmen Temperaturen einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Auf plus 2 Grad kletterte das Quecksilber am Rotberg und setzte dem Schnee so sehr zu, dass eine Eröffnung des Skiliftbetriebs vorerst in die Ferne rückte. Doch am Freitag war es auch in Villigen richtig kalt und die Betreiber des Skilifts haben entschieden, am Samstag loszulegen.

Meier rechnet mit einem regelrechten Run auf den Skilift. «Letztes Jahr parkierten die Autos auf einer Länge von 2,5 Kilometern», erinnert er sich lachend. Doch für diese Saison hat der Skiliftbetreiber vorgesorgt und beim Kanton eine Sonderbewilligung eingeholt, die es den Besuchern gestattet, entlang der sonst gesperrten Strasse zum Skilift zu parkieren.