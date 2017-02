Aslan, Kiril und Valerian (alle Namen geändert) hatten aus ihrer Sicht gleich mehrfach Pech: Zuerst wurden die drei Georgier am Morgen des 26. Oktobers 2016 beim Versuch, in Rheinfelden in ein Einfamilienhaus einzubrechen, von der Besitzerin erwischt. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, nur eine Viertelstunde später wurde das Trio in Stein von einer Patrouille der Regionalpolizei angehalten.

In ihrem Auto fanden Spezialisten der Grenzwache später verstecktes Einbruchswerkzeug und Handschuhe. Die drei Georgier wurden verhaftet, verbrachten mehrere Monate in Untersuchungs- und Sicherheitshaft und standen schliesslich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Rheinfelden.

Die Anklage gegen die mutmasslichen Kriminaltouristen lautete auf versuchten Diebstahl, Sachbeschädigung und versuchten Hausfriedensbruch. Eigentlich eher leichte Delikte – umso bemerkenswerter war der Strafantrag: Für alle drei Beteiligten forderte der Staatsanwalt jeweils sechs Monate Gefängnis unbedingt, dazu eine achtjährige Landesverweisung.

Ausschaffungs-Initiative gilt

Hintergrund des Antrags ist die Ausschaffungs-Initiative. Die entsprechenden Bestimmungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft, seither gilt der neue Paragraf 66 im Strafgesetzbuch. Dort heisst es unter dem Punkt «obligatorische Landesverweisung» unter anderem: «Das Gericht verweist einen Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5 bis 15 Jahre aus der Schweiz.»

Unter den Delikten, die eine obligatorische Landesverweisung nach sich ziehen, ist «Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch» aufgeführt – also genau das, was die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg den drei Georgiern im Alter zwischen 28 und 53 Jahren zur Last legte.