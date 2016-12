Die Lausanner Richter begründen ihren am Donnerstag publizierten Entscheid damit, dass sich die Verhältnisse seit der letzten Überprüfung der Unterbringung nicht verändert hätten.

Der junge Mann leide gemäss dem Sachverständigen nach wie vor an einer psychischen Störung, die in einer geschlossenen Anstalt behandelt werden müsse. Der Verurteilte befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt und besucht dort drei Mal wöchentlich eine Therapiesitzung.

Dies ist gemäss einem früheren Urteil des Bundesgerichts ausreichend und angemessen. Dennoch müssen sich die kantonalen Behörden weiterhin um eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung bemühen, hält es im aktuellen Entscheid fest.