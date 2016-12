Die Los-Show "Happy Day" fand am Samstag im Eispalast in Olten statt. Gewonnen hat Cornelia Palumbo (58) aus Wettingen. Ob sie das Geld gebrauchen könne, fragt sie Moderator Röbi Koller am Telefon. Die überschwängliche Antwort: "Und wie!" Sonntags verträgt sie jeweils die Schweiz am Sonntag.

Noch während des Gesprächs mit Koller taucht bei Palumbo in Wettingen die Nachbarschaft auf, um zu feiern. Und so ist das letzte, was ihr der Moderator neben den Glückwünschen durchgeben kann, dass er am Sonntag bei ihr vorbei kommt.

Zu Besuch bei der letzten Gewinnerin

Die letzte Gewinnerin, Antonija Wiscek, hat unter Anleitung von Röbi Koller als Glücksfee fungiert. Im Gespräch gesteht die Millionärin aus Gerlafingen (SO). Das Leben fühle sich nicht anders an als vor dem Millionen-Gewinn: "Man kann mit oder ohne Geld weinen, aber ja, mit Geld ist es etwas einfacher."