In diesem Jahr stellt sich für die 160 Fricktaler Gemeinderäte wieder die Frage aller Politikerfragen: Kandidiere ich nochmals? Oder trete ich ab? Denn Ende Jahr geht die vierjährige Amtszeit zu Ende und bis dahin müssen, so schreibt es das Gesetz vor, sämtliche Gemeinderäte gewählt und alle (Vize-) Ammänner gekürt sein.

Die az fragte deshalb bei den Gemeindeammännern nach, wo bereits Klarheit besteht und wo noch Nebel über den Wahlabsichten liegt. Fazit: In mehr als der Hälfte der Gemeinden sind noch nicht alle Entscheide gefallen – oder die Gemeinderäte hüllen sich in vielsagendes Schweigen. «Ich entscheide mich im Februar», sagt etwa der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni. In Gipf-Oberfrick wird der Gemeinderat laut Ammann Regine Leutwyler «an einer der nächsten Sitzungen darüber diskutieren, wer im Gemeinderat bleibt oder allenfalls aufhört».

Rainer Schaub, Gemeindeammann von Sisseln, will sich bis Ende März entscheiden, der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss rechnet «in den nächsten zwei Monaten» mit Klarheit, wie es im Städtchen aussieht. Bereits entschieden hat sich Peter Weber, Gemeindepräsident von Mettauertal; er will aber erst nach der Klausurtagung kommunizieren. Klare Sichtverhältnisse herrschen auch in Frick. Man sei aber übereingekommen, die Entscheide erst nach den Frühlingsferien zu kommunizieren, erklärt Ammann Daniel Suter.

Für März stellt auch Gemeindeammann Franziska Winter in Aussicht, wie es in Kaisten weitergeht. «Noch offen» ist die Situation ebenfalls in Herznach, Obermumpf, Wölflinswil und Zeiningen. In Stein ist laut Gemeindeammann Hansueli Bühler «noch nichts über mögliche Rücktritte» bekannt.

Rheinfelden wählt schon im Juni

Zeit bleibt, denn die ersten Wahlgänge finden in den meisten Gemeinden am 24. September statt. Anders in Rheinfelden: Hier findet der erste Wahlgang bereits am 25. Juni statt. Dies deshalb, weil in Rheinfelden die Gemeinderats- und die (Vize-)Ammann-Wahlen nicht zeitgleich stattfinden, sondern nacheinander. Das heisst: Erst wenn die Stadträte gewählt sind, was zwei Wahlgänge dauern kann, schreiten die Rheinfelder zur Kür von Stadtammann und Vizeammann. In extremis finden in Rheinfelden also vier Wahlgänge statt.