Wenn der Wecker am frühen Morgen klingelt, fällt es so manchem Schüler schwer, aus den Federn zu kommen. Steckt die Müdigkeit noch in den Knochen, kann dies die Aufnahmefähigkeit der Schüler gerade in der ersten Unterrichtslektion stark beeinflussen.

Dies weiss auch die Wallbacher Schulleiterin Judith Studer: «Weil gerade die jüngeren Kinder mehr Schlaf benötigen, haben unsere Schüler erst ab der 3. Klasse höchstens einmal und ab der 4. und 5. Klasse höchsten zweimal Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr.» Ansonsten startet der Unterricht um 8.15 Uhr.

Bewegung macht wach

Das Problem müder Schüler war auch in der Schule in Gipf-Oberfrick bekannt. Doch mit dem Lösungsansatz «Sport+», der zweimal wöchentlich um 7.20 Uhr zum Unterrichtsbeginn durchgeführt wird, werden müde Oberstufenschüler munter gemacht: «Während der Versuchsphase des Programms hatten viele Lehrer den Eindruck, dass die Schüler viel frischer und aufmerksamer dem Unterricht in der zweiten Schulstunde folgen konnten», erzählt Schulleiter Philipp Fischer.

In «Sport+» wird nicht nur die Müdigkeit durch Zumba, Krafttraining, Balance-Übungen und verschiedene Ballsportarten aus den Gliedern geschüttelt, sondern auch eine gesunde Ernährung vermittelt: «Die Schüler lernen hier beispielsweise, welche Lebensmittel zu welcher Zeit gut sind, damit sie während des Unterrichts in kein Hungerloch fallen», sagt Fischer.

Gegen die Müdigkeit verfolgt man in der Kaister Schule die Strategie, die Schüler am Morgen bewusst abzuholen: «Die Lehrpersonen sind auf den Zustand der Schüler sensibilisiert und wenden dementsprechende Methoden an», sagt Schulleiterin Daniela Lauber Bärlocher.

Dazu kann beispielsweise gehören, dass in der ersten Lektion auf Gruppenarbeit statt auf Einzelarbeit gesetzt wird, oder dass die Schüler zunächst miteinander singen oder Klatschübungen machen und dadurch aktiviert werden.

Auf die Frage, ob die Aufnahmefähigkeit in der ersten Stunde geringer sei als im Laufe des Vormittages, antwortet sie wie die meisten ihrer Schulleiter-Kollegen: «Das kann ich nicht generell beantworten, da dies von Kind zu Kind unterschiedlich ist.»

In Zeiningen beginnt der Schulunterricht für alle Klassen täglich jeweils um acht Uhr mit einem 20-minütigen Morgenkreis. In diesem werden beispielsweise selbst geschrieben Geschichten vorgelesen, Knobelspiele gespielt oder durch die Wiederholung von Stichwörtern das Gedächtnis trainiert.

«Die Schüler werden dadurch nicht nur für den Schulunterricht empfangen, sondern aktivieren gleichzeitig durch spielerische Tätigkeiten ihr Denkvermögen», sagt Lehrerin Susanna Widmer und schiebt nach, dass dadurch auch tendenziell der Müdigkeit ein Stück weit entgegengewirkt werden kann.