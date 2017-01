«Bei einem Ja stellt sich die Frage, ob wir selbstständig bleiben wollen und dafür einen Steuerfuss in Kauf nehmen, der 30 Prozent über jenem von Frick liegt, oder ob eine Fusion der Weg ist.» Entscheiden müsse dies im Falle eines Falles die Bevölkerung, aber «daran will ich jetzt nicht denken. Ich bekämpfe die Vorlage bis zuletzt».

Entspannung in Oeschgen

Einen Gedanken widmet Fricker, auf Wunsch der az, dann doch noch der Fusion. Eine solche würde nur grossräumig Sinn machen, also eine Art Talfusion mit Frick, so Fricker. Eine Fusion mit Wölflinswil dagegen «bringt nichts, denn auch Wölflinswil kommt mit dem neuen Finanzausgleich schlecht weg».

Besuch bei Christoph Koch. Nach der feurigen Rede von Roger Fricker erwartet der Schreibende eine nicht minder zündende Wortrakete des Gemeindeammanns von Oeschgen. Denn Oeschgen gehört gemäss der Berechnung des Kantons zu den ganz grossen Verlierern: In der Gesamtbilanz weist er für das 900-Seelen-Dorf eine Belastung aus, die elf Steuerprozenten entspricht.

Christoph Koch ist relaxt. «Die Berechnungen des Kantons basieren auf Zahlen von 2014», erklärt er seine Ruhe. Damals bezog Oeschgen einen Finanzausgleich von rund 300 000 Franken. Heute liegt dieser bei null Franken. Der Grund: «Wir konnten unser Steuersubstrat von 2,1 auf 2,4 Millionen Franken steigern.» Dazu beigetragen haben «einige finanzkräftige Zuzüge», so Koch, aber auch Doppelverdiener.

Ein Ja zu den beiden Vorlagen wirke sich für Oeschgen deshalb «nicht dramatisch» aus. Zwar liegen vom Kanton keine aktualisierten Zahlen vor, doch Koch rechnet derzeit damit, dass seine Gemeinde am Schluss «eher auf der Gewinnerseite steht» und die Gemeinde «den Steuerfuss halten kann». Mittelfristig, so hofft Koch, könne man diesen vielleicht sogar senken. Denn in Oeschgen wird in den nächsten Monaten und Jahren kräftig gebaut. Der Ammann geht davon aus, dass die Gemeinde in fünf Jahren «rund 200 Einwohner» mehr zählt als heute. Er lacht. «Hoffentlich gute Steuerzahler.»

Anruf bei Mario Hüsler. Der Gemeindeammann von Gansingen kann «mit der Vorlage leben». Gansingen profitiere, und da könne er nicht dagegen sein. Das war nicht immer so. Als der Regierungsrat den ersten Entwurf in die Vernehmlassung schickte, wählte der Gemeinderat von Gansingen deutliche Worte: «Fair sieht für den Gemeinderat Gansingen definitiv anders aus!», schrieb er Regierungsrat Urs Hofmann.

Nach den ersten Berechnungen hätte Gansingen den Steuerfuss um 10 bis 14 Prozent erhöhen müssen. Dank Anpassungen, insbesondere beim räumlich-strukturellen Lastenausgleich, kam das Dorf von der Verlierer- auf die Gewinnerseite: Die Gemeindekasse wird bei einem Ja zu den Vorlagen um rund fünf Steuerprozente entlastet. Ob und wie die Einwohner davon profitieren, ist offen. «Wir haben wie viele Gemeinden Mühe mit den Finanzen.»

Dass Hüsler gleichwohl «keine Freudensprünge macht», liegt auch daran, dass die Vorlage nicht ohne Fusionsfolgen bleiben dürfte. «Der Regierungsrat sagt zwar, dies sei keine Fusionsvorlage», so Hüsler. «Aber sie macht kleinen Gemeinden das Leben sicher schwerer.» Sollten die Regierung als Folge des neuen Finanzausgleichs einige Gemeinden «verlieren», habe sie «wohl wenig dagegen».