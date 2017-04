In diesem Jahr erhält die Fricktaler Gemeinderats-Landschaft ein neues Gesicht – beziehungsweise gleich einige neue Gesichter. Es stehen die Gesamterneuerungswahlen an. Klar ist: Ende Jahr treten auch Politdinosaurier ab. Etwa der Steiner Ammann Hansueli Bühler, 69, der über 20 Jahre die Geschicke seiner Gemeinde leitete. Sie machen Platz für neue Kräfte. Aber sind es auch junge Kräfte?

Ein Blick in die jetzigen Fricktaler Ratsstuben zeigt: Gemeinderäte unter 35 Jahren sind in der klaren Minderheit. Was in der Schweiz nicht ungewöhnlich ist. Laut einer Studie des Soziologischen Instituts der Universität Zürich von 2011 ist in der Schweiz nicht einmal jeder zwanzigste Gemeinderat jünger als 35.

Freiheit im Job entscheidend

«In jungen Jahren setzt man noch andere Prioritäten», sagt Désirée Stutz, 35 und SVP-Grossrätin. Beruf, Familie, Reisen, Weiterbildung. «Da steht die Politik nicht an erster Stelle.» Ähnlich sieht es Thomas Kyburz, 30 und Gemeinderat in Schupfart. Neben Job, Familienplanung und Hobbies könne das persönliche Zeitbudget schnell knapp werden. «Es braucht eine gute Organisation, um alles unter einen Hut zu bringen.»

Laut dem Zentrum für Demokratie in Aarau bestehen rund 85 Prozent der Gemeinderäte im Kanton ausschliesslich aus nebenamtlichen Exekutivmitgliedern. Das kann zum Problem werden. Sowohl Stutz als auch Kyburz haben für ihre Ämter im Job Konsequenzen gezogen. Stutz hat sich im vergangenen Jahr als Rechtsanwältin selbstständig gemacht, um Beruf und Mandat zu vereinbaren. Kyburz hat sein Pensum als Gymnasiallehrer auf 80 Prozent reduziert. «So habe ich einen Papi-Morge mit meiner Tochter und einen halben Tag für die Gemeinde», sagt er. Das reiche zwar oft nicht, sei aber eine grosse Entlastung. «Ein toleranter Arbeitgeber ist deshalb sicherlich von Vorteil.»

Die richtigen Voraussetzungen und Möglichkeiten braucht es also, um mehr Junge für politische Ämter zu gewinnen – und auch zusätzliche Anreize? Nein, finden die Jungpolitiker. Fabienne Freiermuth, 24 und Gemeinderats-Kandidatin in Zeiningen, fordert etwas anderes: «Den Idealismus, etwas einfach zu versuchen – ohne die Gewissheit, auch etwas dafür zu erhalten.»

Entsprechender Lehrplan

«Sinnvoll wäre, wenn den Jugendlichen unser politisches System in der Schule näher gebracht würde», sagt Stutz und erzählt von Diskussionen, bei denen sie feststellt, dass Jugendliche kaum wissen, wer oder was ein Bundesrat ist. Die Schule brauche daher mehr Kompetenzen und Diskurs sowie Rhetorik mehr Platz, glaubt auch Rolf Schmid, 24 und Präsident der SP Bezirk Laufenburg.

Denn einig sind sich die Fricktaler Jungpolitiker darin, dass in Zukunft auch die Generation U35 vermehrt in den Gremien vertreten sein soll. «Damit die brennenden Fragen wie die internationale Zusammenarbeit, die Energiewende oder der Klimawandel nicht nur von Personen diskutiert werden, die selber nur noch bedingt oder gar nicht mehr von den Folgen betroffen sind», so Schmid. «Junge Menschen haben einen anderen Fokus und inspirieren mit unkonventionellen Lösungsansätzen», sagt Christoph Aebi, 35 und Gemeinderat in Eiken.