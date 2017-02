Mit ihrer Flucht waren die Störche nicht allein. Marcel Laederach glaubt, dass auch mehr Greifvögel als üblich in wärmere Gefilde geflogen sind. Etwa nach Südfrankreich. Der Vogelvater betont, dass die Tiere sich gut an die Kälte anpassen könnten. «Sie sind den Temperaturen – auch unter dem Gefrierpunkt – gewachsen», sagt er. «Das grössere Problem ist, wenn sie keine Nahrung haben.»

Geringe Verluste bei Greifern

Wie im Januar: Während Wochen kletterte das Thermometer damals kaum über die Null-Grad-Grenze und die Fricktaler Landschaft lag unter einer zentimeterdicken Schneeschicht. Mäuse, die bevorzugte Nahrung der Vögel, waren dann nicht mehr ausreichend verfügbar. «Ich könnte mir daher vorstellen, dass die Vögel ausgewichen sind. Der Instinkt sagt ihnen, wann es Zeit ist zu gehen und wo sie noch Nahrung finden», sagt Laederach.

Drei Bussarde und drei Falken seien während des Winters verletzt oder entkräftet in der Pflegestation abgegeben worden. «Das ist wenig», freut sich Laederach. Noch erfreulicher ist: Meldungen über tote Greifvögel hat er keine einzige erhalten.

Viele Vögel an Futterstelle

Möglich, dass auch Leo Amrein einen Beitrag geleistet hat, die Verlustquote niedrig zu halten. Der Eiker verfüttert seit bald 20 Jahren Fleisch an Greifvögel. Rund 500 Kilogramm Fleisch waren es in diesem Jahr, schätzt Amrein. «Im Januar war ich praktisch täglich unterwegs.»

Wobei er genau darauf achten muss, was er den Tieren gibt, denn die Greifvögel sind anspruchsvolle Gäste. Falsches Futter kann für sie tödlich sein. Fleischabfälle, Fett und Innereien etwa sind zu schwer verdaulich. «Nur Kenner sollten sich an die Fütterung wagen», sagt Amrein.

Er betont, dass er die Vögel nur füttere, wenn «es wirklich nötig ist». Verluste würden sich zwar auch so nicht verhindern lassen, aber «sie lassen sich reduzieren», sagt Amrein. Dieses Jahr zählte er bis zu 100 Vögel gleichzeitig in der Nähe der Futterstelle, die meisten waren Bussarde und Milane. «Das zeigt, wie gross in der Region das Bedürfnis nach Nahrung war», so Amrein.