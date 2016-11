An der Einwohnergemeinde Mettauertal haben die Stimmbürger unter anderen über einen Verpflichtungskredit in Höhe von 895 000 Franken zu entscheiden. Dieser ist nötig, weil die Löschwasserreserven für Etzgen und Mettau nicht mehr ausreichend sind. Konkret besteht die Reservoirerweiterung in dem Einbau eines Stahlbehälters. In der neuen Kammer sollen 400 Kubikmeter Wasser Platz haben. Zusätzlich soll mit dem Bau einer Verbindungsleitung zwischen dem Reservoir Steinbruch bis zur Netzleitung zum Reservoir Eichenwald eine zweite Einspeisung in das Gebiet von Etzgen und Mettau geschaffen werden. Weiter wird die 60-jährige Reservoiranlage Eichenwald abgerissen und das Stufenpumpwerk Etzgen aufgehoben.

Weiter wird ein Verpflichtungskredit in Höhe von 680 000 Franken für den Bau einer Sauberwasserleitung und die Erneuerung der über 40 Jahre alten Wasserleitung in der Rebmattstrasse traktandiert. Der Einbau einer Sauberwasserleitung ist nötig, um einerseits das Sauberwasser vom Gebiet Bergstrasse/Panoramaweg in den Etzgerbach weiterzuleiten und die Grundstücke in der Rebmattstrasse sauberwassertechnisch zu erschliessen, schreibt die Gemeinde in ihrer Botschaft.

Zudem haben die Stimmbürger über einen Verpflichtungskredit in Höhe von 624 000 Franken zu entscheiden, der benötigt wird, um die Wasserversorgung der Gemeinde durch ein modernes Steuersystem zu regeln. Bis dato wird der Betrieb der vier eigenständigen Wasserversorgungen mittels vier alten Fernsteuerungen geregelt. Die bestehenden Anlagenteile der Fernsteuerungen genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr und es wird zunehmend schwieriger, passend Ersatzteile zu finden, begründet die Gemeinde den Kreditantrag. (dka)