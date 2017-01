Auf das Schuljahr 2019/20 hin soll das Oberstufenzentrum Fischingertal geschlossen werden. Alle Oberstufenschüler aus den vier Trägergemeinden Mumpf, Obermumpf, Schupfart und Wallbach werden dann in Rheinfelden im Engerfeld-Schulhaus unterrichtet – auch die rund 40 Schüler pro Jahr, die sich bis anhin jeweils für Möhlin als Bezirksschul-Ort entschieden haben. Die Wahlmöglichkeit besteht künftig nicht mehr, wie Astrid Zeiner, Präsidentin des OSZF-Schulvorstands, letzte Woche ausführte.

Doch auch Möhlin kümmert sich derzeit um die Schulraumplanung. Der Gemeinderat stellte im vergangenen Sommer ein Projekt im Umfang von rund 27 Millionen Franken vor. Darin war neben Sanierungen vorgesehen, für die Oberstufe einen Neubau im Steinli zu errichten. Finanziert werden sollte das Projekt teilweise aus Landverkäufen.

Allerdings: Der Verkauf des ehemaligen Sportplatzes Riburg für rund 7,5 Millionen Franken scheiterte im Dezember an der Gemeindeversammlung. Wie geht es also mit der Schulraumplanung in Möhlin weiter?

Laut Gemeindeschreiber Marius Fricker hat der Gemeinderat an seiner Klausur beschlossen, zunächst die Abstimmung über den neuen Finanz- und Lastenausgleich vom 12. Februar abzuwarten. Bei einem Ja zu den beiden Vorlagen würde die Möhliner Gemeindekasse jährlich um rund 800 000 Franken entlastet.

Erst wenn man das Abstimmungsresultat kenne, wolle man erneut über die Schulraumplanung diskutieren, so Marius Fricker. Selbstverständlich fliesse dann auch die etwas kleinere Schülerzahl in die Überlegungen mit ein. Ob der Gemeinderat den Stimmberechtigten, wie ursprünglich vorgesehen, an der Gemeindeversammlung im Juni einen Kredit für einen Architekturwettbewerb für das neue Schulhaus vorlegt, ist laut Fricker derzeit noch unklar.