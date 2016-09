Eine auf einem Anhänger verladene Arbeitsmaschine blieb am Freitagabend bei der Durchfahrt an der Fussgängerbrücke an der Winterthurerstrasse in Laufenburg hängen und beschädigte diese massiv. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt wurde eine Person leicht verletzt. Der Verkehr musste während rund 2 Stunden umgeleitet werden.

Der 36-jährige Fahrer fuhr mit einem Sattelschlepper von Hottwil her durch Laufenburg. Auf der Ladefläche befand sich ein Teleskoplader. Beim Befahren der Winterthurerstrasse blieb der Ladearm des Teleskopladers an der Fussgängerbrücke hängen und riss einen Grossteil davon ab.