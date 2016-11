Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben vom Mittwoch am Dienstagnachmittag. Der 71-Jährige fuhr auf der Hauptstrasse von Mumpf in Richtung Möhlin. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet er auf der Höhe der Kirche nach links und prallte frontal in einen Richtung Stein fahrenden Personenwagen.

Dessen Lenkerin, eine 43-jährige Deutsche, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 13'000 Franken. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf. Beim 71-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet.