Aus, vorbei. Am 13. Dezember treffen sich die 140 Grossräte zur letzten Sitzung der laufenden Amtsperiode. Für 5 der 17 Fricktaler Grossräte ist es zugleich ihre allerletzte Sitzung: Adrian Ackermann (FDP), Regula Bachmann (CVP), Fredy Böni (SVP) und Sukhwant Singh (GLP) traten nicht mehr zu den Wahlen an, Werner Müller (CVP) wurde abgewählt. Mit den drei langjährigen Fricktaler Grossräten – Ackermann, Bachmann und Böni – zieht die az eine Bilanz über ihre Zeit in Aarau. Den Auftakt der «Adieu»-Serie macht Regula Bachmann, 72, die zehn Jahre für die CVP im Grossrat sass.

Die Bilanz: Grossratskollegen attestieren Regula Bachmann ein profundes Wissen im Energie- und Umweltbereich. Die Energiepolitik war denn auch ihr grosses Steckenpferd. Sie kämpfte mit viel Herzblut für eine nachhaltige Energiepolitik – und biss sich dabei bisweilen auch fest. Ihren Kampfgeist bekam auch Baudirektor Stephan Attiger zu spüren, mit dem sie das Energie-Heu nicht auf der gleichen Bühne hat. Man könne gut mit ihr diskutieren, sagen Kollegen, allerdings lasse sie sich kaum je von ihrer Meinung abbringen. Selber ist Bachmann überzeugt, dass sie im Bereich Energie einiges bewirken konnte, gerade im Bereich der erneuerbaren Energiequellen.

Der grösste Erfolg: Bachmann weibelte vor und hinter den Kulissen für die Energiestrategie 2050 des Kantons. Mit Erfolg: Der Grossrat stimmte der Vorlage schliesslich zu. «Das war für mich einer der schönsten Momente.»

19 Vorstösse in zehn Jahren

Der grösste Misserfolg: Der frühere Baudirektor Peter C. Beyeler legte 2011 ein Energiegesetz vor, das unter anderem bei den Ölfeuerungen klare Verschärfungen vorsah. Der Grossrat verwässerte aus der Sicht von Bachmann das Gesetz. «Und ich konnte es nicht verhindern.»

Die Vorstoss-Bilanz: Regula Bachmann hat in den zehn Jahren sieben eigene Vorstösse eingereicht und zwölf mitunterzeichnet. Für sie ist die Zahl der Vorstösse kein Gradmesser für die Qualität der politischen Arbeit. Die meisten Vorstösse reichte sie zur Energie- und Umweltpolitik ein.