Diese Türöffnerfunktion sehen auch andere ehemalige Mandatsträger. «Als Grossrat hat man einen besseren Zugang zur Regierung und zur Verwaltung», sagt Dieter Deiss. Projekte, die für die Region wichtig sind, könne man so vorantreiben. «Zudem erfährt man schneller, was auf die Region zukommt, und kann frühzeitig reagieren.»

In einem Punkt sind sich die Befragten einig: Eine Nuller-Vertretung darf es nicht geben. «Eine minimale Ausgewogenheit braucht es», sagt Lüscher. Peter Weber, der hofft, dass mittelfristig wieder zwei Vertreter aus der Region nach Aarau fahren, sieht ein numerisches Problem auf die Region zukommen: Die Bevölkerung rund um Frick wächst schneller als in der Region Laufenburg.

Damit werde es für Kandidaten «ennet» dem Berg in Zukunft eher noch schwieriger, gewählt zu werden. Sein Vorschlag: Die Parteien sollten künftig parteiübergreifend zwei bis drei Kandidaten aufbauen und diese dann als «unser Team aus der Region Laufenburg» bewerben. Lüscher ist skeptisch, dass dies machbar ist. «Politisch ist ein solcher Vorschlag kaum umsetzbar.» On verra. In vier Jahren.