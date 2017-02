Behörde bittet Holten um Stopp

Das Departement meldet sich deshalb telefonisch bei Holten und bittet sie, die Aktion zu stoppen. Holten sagt: wegen der Mailflut. Das Departement schreibt: «Die Gesuchstellerin hat unrichtige Angaben im Zusammenhang mit dem gesetzlich geregelten Verfahrensablauf im Internet publiziert oder publizieren lassen. Das DVI hat sie daher gebeten, diese falschen Angaben richtigzustellen respektive zu löschen.» Angaben zu den Eingaben und ob diese Probleme verursacht haben, will Departementssprecher Samuel Helbling mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht machen. Nur so viel: «Es gibt in diesem Zusammenhang keine technischen Probleme.»

Nancy Holten sagt dem DVI-Mitarbeiter am Telefon, sie werde versuchen, die Petition zu stoppen. Sie schreibt sogleich ein Mail an die Tierschutzorganisation in die USA. Diese findet das jedoch keine gute Idee und will die Petition laufen lassen. Aus Statistik- und anderen Gründen. Die grösste Mailflut sei ja ohnehin vorbei, sagt man ihr. Sicher ist: Fortsetzung folgt.