In seiner Antwort betont der Stadtrat, dass auch ihm die Sicherheit der Schüler am Herzen liege. Nicht zutreffend sei aber, dass die Versicherung des Unfallverursachers die Kosten für einen Ersatz trage. «Sie entschädigt nur den Zeitwert», präzisiert Stadtrat Christian Rüede – und dieser sei «sehr gering», da die Passerelle bereits 30 Jahre alt war. Dagegen kommt die Versicherung für das errichtete Provisorium auf. Dessen Kosten belaufen sich laut Rüede inklusive der Miete für acht Monate auf 32 000 Franken. Der weitere Mietpreis beträgt 500 Franken pro Woche. Wie lange die Versicherung die Mietkosten trage, sei derzeit noch in Abklärung.

Gemäss Stadtammann Herbert Weiss nimmt man die Petition zum Anlass, weitere Abklärungen zu treffen. «Eine Passerelle ist anscheinend ein Bedürfnis», so Weiss. Ebenfalls prüfe der Kanton derzeit noch einen Fussgängerstreifen mit Ampel. «Ziel ist es, an der nächsten Gemeindeversammlung zu orientieren und allenfalls eine Vorlage zu bringen», so Weiss.