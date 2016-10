Der Unfall ereignete sich in einem verkehrsberuhigten Bereich, in dem alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Fahrzeugführer müssen die Schrittgeschwindigkeit einhalten. Der mittlerweile 85-jährige Autofahrer sei dort «aufgrund schuldhaften Fehlverhaltens und einer daraus folgenden unangepassten Geschwindigkeit zunächst mit einem Radfahrer, der ebenfalls zu schnell fuhr» kollidiert.

Sodann sei «der Pkw-Führer ungebremst in die bestuhlten Aussenbereiche zweier Gastronomiebetriebe» gefahren. Hierdurch seien 9 Personen, die sich dort aufhielten, schwer und weitere 18 Personen leicht verletzt worden.

Ein 60-jähriger Radfahrer erlag zudem seinen Verletzungen am selben Tag in der Klinik. Eine 63-jährige Gaststättenbesucherin, die in Bözen gelebt hatte, starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Das Verursacherfahrzeug kam erst vor einem Modegeschäft an einer Sitzbank zum Stehen. Vermutet wurde damals, dass der Fahrer Gas und Bremse verwechselt hatte. Ob sich die Vermutung nun erhärtet hat, sagte die Anklagebehörde zunächst nicht.