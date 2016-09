Die «Notmassnahmen» in Laufenburg greifen: Ein Lotsendienst sorgt seit Montag am Morgen und Mittag dafür, dass die Kindergärtler und Primarschüler die stark befahrene Winterthurerstrasse auf ihrem Schulweg sicher überqueren können. In den nächsten Tagen soll in dem Bereich, in dem bis zum letzten Freitag der «Schülersteg» stand, eine provisorische Überführung eingerichtet werden. «Spätestens in zwei Wochen» soll das Provisorium laut Stadtammann Herbert Weiss stehen.

Nötig wurden die Massnahmen, da ein zu hoch beladener Sattelschlepper am Freitagabend an der Brücke hängen blieb und diese zerstörte. Die Überführung, die 1983 errichtet wurde, diente den Schülern in den letzten 33 Jahren als Übergang und sicherte so ihren Schulweg ab. Für Weiss ist deshalb klar: Auch bei der «Notbrücke» muss die Sicherheit oberste Priorität haben. «Die Not-Passerelle muss so gebaut sein, dass sie kleine Kinder alleine benutzen können.»