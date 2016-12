Was hat den Aargau 2016 bewegt? Ein aufregendes Jahr liegt unter uns. Wie gut sind Ihnen die Ereignisse von 2016 im Gedächtnis geblieben?

Zum Jahresauftakt gab es gleich eine Hiobsbotschaft aus der Wirtschaft. Welche?

Wodurch sorgten Yvonne Feri (SP) und Susanne Hochuli (Grüne) im Februar für eine Kontroverse?

Im März gab die SVP die Kandidatur von Franziska Roth für einen zweiten Regierungsratssitz bekannt. Welchen Beruf übt(e) sie aus?

Ein Fall von Vetterliwirtschaft im Aargauer Asylwesen sorgte im April für Aufsehen. Was war da los?

Am 12. Mai gelang der Aargauer Justiz ihr wahrscheinlich grösster Erfolg. Welcher?

Bachelorette Zaklina Djuricic vergab im Juni ihre letzte Rose. Woher kommt der rassige Rotschopf?

Welche Kunstinstallation sorgt im Aarauer Bahnhof seit letztem Sommer für Gesprächsstoff?

Was löste im August am Militär-Oldtimer «Convoy to Remember» in Birmenstorf eine Kontroverse aus?

Ein Grossbrand verwüstete im September das Wisa-Gloria-Areal in Lenzburg. Was wurde dort früher hergestellt?

Recycling-Queen Karin Bertschi (SVP) wurde im Oktober mit einem Glanzresultat in den Grossen Rat gewählt. Warum kam es kurz darauf zum Knatsch mit der Partei?

Wie viele Personen nahmen im November an der Lehrer-Demonstration in Aarau teil?

Mit welchem «Trick» verhinderte der Grosse Rat Anfangs Dezember ein 27-Millionen-Defizit im Kantonsbudget?

