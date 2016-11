Um 12 Uhr ist nicht nur die Pausenglocke an der Eiker Schule zu hören, sondern mitunter auch so manch ein knurrender Schülermagen. Um zukünftig auch die Mägen derjenigen Kinder zu füllen, deren Eltern über die Mittagszeit nicht zu Hause am Herd stehen können, macht der Gemeinderat Dampf. Er traktandiert an der Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 7200 Franken, der dem Verein Mittagstisch Eiken zugutekommen soll.

Bereits seit zwei Jahren sorgen die vier Mitglieder des Vereins in einer Versuchsphase für zwei vollwertige Mahlzeiten pro Woche. «Im Durchschnitt werden acht Essen pro Mittagstisch herausgegeben», sagt Gemeindeschreiberin Jennifer Enge. Zwar würde es der Gemeinderat begrüssen, wenn langfristig mehr als zweimal pro Woche gekocht werden könnte, aber: «Weil sich die Anzahl der Kochtage an den Kapazitäten der Vereinsmitglieder und den Anmeldungen ausrichtet, bleibt es vorerst bei diesen zwei Tagen», sagt Enge.

Hornussen startet im Januar

Auch Hornussen sagt knurrenden Kindermägen den Kampf an: «Eine Umfrage hat ergeben, dass ungefähr bei 10 bis 20 Familien der Bedarf nach einem Mittagstisch besteht», sagt Gemeindeammann George Winet und schiebt nach: «Geplant ist, diesen im Januar auf die Beine zu stellen.»

Diesbezüglich standen auch Überlegungen im Raum, den Mittagstisch mit einer Randstundenbetreuung und pädagogisch geschultem Personal professionell zu führen, jedoch: «Dies hätte die Gemeinde zwischen 350 000 und 500 000 Franken gekostet. Geld, das wir schlichtweg nicht zur Verfügung haben», sagt Winet.

Weil der Mittagstisch täglich stattfinden soll, ist die grösste Herausforderung, eine ausreichende Anzahl von Ehrenamtlichen zu finden: «Die Bereitschaft der Eltern zu helfen, ist bisher sehr schwankend.

Dies macht die Planung nicht gerade einfach», sagt Winet, dem bewusst ist, dass ein solches Angebot immer eine gewisse Anlaufzeit benötigt, bis es sich etabliert hat. «Für den Beginn sollten es jedoch schon vier bis fünf Mahlzeiten sein, damit die Ehrenamtlichen nicht umsonst am Herd stehen.»

Am Etablieren ist sich derzeit auch der Mittagstisch in Zeihen, der einmal die Woche vom Verein Mittagstisch – bestehend aus fünf Müttern – seit August organisiert wird. «Derzeit nehmen rund zehn Schüler daran teil», sagt Mittagstisch-Leiterin Beatrice Malta.

Das Angebot ist bei einigen Eltern so beliebt, dass diese ihren Tagesablauf darauf abstimmen: «Deswegen überlegen wir uns, nach den Sportferien den Mittagstisch noch an einem zweiten Wochentag zu organisieren», sagt Malta.

Zwischen 20 und 30 Essen pro Tag

In Kaiseraugst gibt es seit diesem Schuljahr zusätzlich zu einer warmen Mahlzeit für 12 Franken die Möglichkeit, seine Kinder pädagogisch für 19 Franken betreuen zu lassen: «Dieses neue Zusatzangebot hat jedoch keine Auswirkung auf die Anzahl der bestellten Essen. Es sind wie letztes Jahr zwischen 20 und 30 Mahlzeiten pro Tag», sagt Gemeindeschreiber Roger Rehmann.