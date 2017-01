Kurz nach 17 Uhr am Sonntag fuhr eine 37-jährige Schweizerin in Sulz Richtung Mönthal. Die Strasse war schneebedeckt, weswegen ihr Toyota ins Rutschen geriet und über die Fahrbahn hinausrutschte.

Das Auto schlitterte einige Meter einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. Dort bremste ein Baumstrunk das Auto – und verhinderte so, dass es 30 Meter in die Tiefe krachte.

Um die Lenkerin zu bergen, wurde die Strassenrettung der Steuerpunktfeuerwehr Frick und zudem die Leuerwehr Laufenburg aufgeboten. Diese regelte auch bis um etwa 19 Uhr den Verkehr.

Die Frau blieb wie durch ein Wunder unverletzt, am Auto entstand grosser Schaden.

