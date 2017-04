Es schwirrt und surrt in Badisch-Wallbach. Eine Fliegenplage hat das Dorf erreicht – zum wiederholten Mal. Bereits 2009, vor acht Jahren, war das Aufkommen unnatürlich vieler Fliegen eine brisante Thematik, erinnern sich Gaby und Peter Wack. Das Ehepaar berichtet, dass damals die gesamte Nachbarschaft dasselbe Problem zu beklagen hatte: Fliegen in Hülle und Fülle. «So schlimm wie jetzt war es aber noch nie. Dieses Mal ist das ganze Dorf betroffen», erläutert Peter Wack.

Der 66-Jährige erzählt, dass die Terrasse momentan zum Essen und Trinken ungeeignet ist. Ein Kaffee in der Sonne ohne Fliege in der Tasse ist nicht möglich. Die Tiere würden ausserdem ein seltsames Verhalten, mal aggressiv und flink, mal träge und lahm, an den Tag legen. Im Haus bleiben Türen und Fenster geschlossen, um nicht noch mehr ungewollte Gäste einzulassen. Trotzdem gelangen die Insekten hinein. Die Jagd mit der Fliegenklatsche erscheint zwecklos.

Peter Wack will daher der Ursache des Übels auf den Grund gehen. Für ihn ist klar: «Die Fliegenplage ist auf die Alunova zurückzuführen, daraus macht nicht mal die Geschäftsleitung einen Hehl.» Die nicht unweit der Nachbarschaft gelegene Firma Alunova bezieht Aluminium aus Recyclingmaterial. Die wiederverwertbaren Abfälle, die auf dem Gelände in komprimierten Ballen lagern, sind laut Wack die Brutstätte der Fliegen, die Wallbach terrorisieren.

Problem in den Griff bekommen

Bei Alunova ist man bemüht, das Problem weitestgehend in den Griff zu kriegen, erklärt auf Anfrage der Geschäftsführer des Handelssektors, Jörg Weier. Er schildert, dass die Ballen direkt nach Ankunft mit Kolbensprühgeräten behandelt werden. Weiterhin habe man sich bereits mit den Lieferanten in Verbindung gesetzt, damit die Abfallmaterialien bereits in Folien vakuumiert geliefert werden. «Wir selbst haben auch den Eindruck, dass die Situation sich gebessert hat», findet Weier. In der Vergangenheit habe man das Problem so auch abwenden können. Er gibt zu bedenken, dass sich das Fliegenaufkommen allerdings nicht zu 100 Prozent verhindern liesse.

Der Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen hatte bereits in der vergangenen Ortschaftsratsitzung geäussert, dass weitere Faktoren für die Plage verantwortlich seien. Der nahe des Firmengeländes der Alunova gelegene Reitstall, die örtliche Grünkompostierungsanlage und die Landwirtschaft würden Thelen zufolge ebenfalls eine tragende Rolle bei dem hohen Fliegenaufkommen spielen. «Weder ich noch Alunova schliessen aus, dass die meisten Fliegen von dem Firmengelände kommen. Allerdings kann man die Schuld nicht nur der Firma zuschieben», findet er und fügt hinzu, dass in einer ländlichen Gegend so eine Problematik nicht unüblich sei.

Das zunehmend warme Klima habe ausserdem einen grossen Einfluss auf die Insektenpopulation. Schliesslich war der März der wärmste seit 23 Jahren in Bad Säckingen.

Fremde Fliegen

Bereits in einem vergangenen Fall sei aufgefallen, dass die Fliegen nicht heimischen Ursprungs seien, so Thelen. Er vertraut auf die Massnahmen von Alunova und beteuert, dass ein weiteres Eingreifen nicht abzusehen ist: «Ich kann ja nicht selbst bei den Leuten mit der Fliegenklatsche vorbeigehen.» Peter Wack hingegen will den ungewollten Besuch der Tiere nicht einfach so hinnehmen und «den Sommer von drinnen betrachten». Allerdings habe sich die Lage inzwischen doch bereits etwas gebessert.