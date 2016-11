Genesis-Schalplatten, antikes Silberbesteck, Kinderwagen und Puppen aus den 1920er Jahren – an Raritäten mangelt es der «Brockoli»-Inhaberin genauso wenig wie an orthografischen Kenntnissen: «Der erste Teil des Namens «Brock» steht für das, was wir sind – ein Brockenhaus. Das hinzugefügte «oli» lässt den Leser dabei an das Gemüse mit Doppel-K denken, nach dem Motto ‹bei uns gibt es Kraut und Rüben ›», sagt Ruth Nondjock mit einem verschmitzten Lächeln, bevor sie von einer an der Kasse wartenden Kundin aus dem Gespräch gerissen wird.

Eine betagte Dame stellt ihr eine Kiste mit Engel-Skulpturen auf den Tresen und sagt: «Ich habe noch drei schwere Ton-Kerzenständer im Kofferraum.» – «Soll ich Ihnen helfen?», fragt Nondjock. – «Nein, ich habe meinen Mann dabei», entgegnet die betagte Dame. Nondjock kehrt zum Journalisten zurück: «So läuft das hier. Die Leute kommen, bringen ihre Waren und ich verkaufe sie für kleine Münze weiter», erklärt sie. Früher sei es noch so gewesen, dass sie das Warensortiment durch den Besuch der einen oder anderen Haushaltsauflösung angereichert habe. Jedoch: «Der Aufwand war zu gross. Wir haben dies schnell aufgegeben», erzählt Nondjock.

Ein Klavier und eine Maus

Zudem ist das Warensortiment so gross, dass kaum mehr eine ungenutzte Fläche im Laden zu sehen ist. Dies läge unter anderem daran, dass sich in den letzten 20 Jahren eine Wegwerf-Gesellschaft etabliert habe. «Der Zeitraum zwischen dem Kauf und der Entsorgung von Waren hat sich verkürzt. Das kommt uns entgegen. Wir mussten schon einige Mal einen Warenannahmen-Stopp durchführen», erzählt Nondjock, die nie weiss, was der nächste Kunde vorbeibringt.

Einmal, erinnert sie sich, ist ein Herr gekommen und hat mir einen hochwertigen Flügel in den Laden gestellt. «Wir haben ihm dann die Hälfte des Verkaufspreises ausgezahlt. Dies tun wir immer, wenn Waren für über 50 Franken den Besitzer wechseln», erzählt Nondjock. Ein anderes Mal stand eine Schachtel mit einem Paar Schuhen bei ihr auf dem Tresen: «Als ich die Schachtel öffnete, huschte eine Maus aus einem Schuh.»

Die Suche nach dem Speziellen

Anders wie die meisten Detailhändler, sieht sie im Online-Handel keine grosse Konkurrenz. «Viele Leute haben keine Zeit ihre Waren, für die sie noch einige Franken bekommen würden, online zu verkaufen. Zudem sind wir günstig und ziehen auch Leute an, die auf der Suche nach etwas Speziellem sind», sagt Nondjock.

Weil auch so mancher Hobby-Dekorateur bei ihr im Laden auftaucht, hält sich Nondjock immer auf dem neusten Stand in Sachen Deko- und Bastel-Trends. «Wir haben beispielsweise altes Geschirr, weil einige Leute aus diesem Etageren herstellen. Einen kleinen negativen Einfluss hat das Internet allerdings: «Die Preise für CDs sind günstiger geworden», sagt Nondjock. Während sie vor etwa 15 Jahren eine CD für rund sechs Franken verkauft hat, bekommt man bei ihr heute zwei CDs für den Preis von drei Franken. «Die Nachfrage nach CDs hat ganz klar abgenommen», sagt sie.

Den typischen Kunden im Brockenhaus gibt es nicht. Natürlich seien auch Leute dabei, die nicht auf grossem Fuss leben können. «Ich freue mich, wenn ich diesen Menschen und Familien die Möglichkeiten geben kann, für einen kleinen Betrag ihren Kindern eine grosse Freude machen zu können – gerade zu Weihnachten», sagt Nondjock.