Manch ein Fricker dürfte mitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgeschreckt sein. Ein Armeehelikopter kreiste während Stunden über dem Dorf und der Umgebung. Auf Facebook fragt eine besorgte Anwohnerin: "Weiss jemand, was mit dem Helikopter über Frick los ist?" Andere mutmassen, dass es sich um einen Unfall auf der Hauptstrasse nach Ueken oder beim Bahnhof handeln könnte. "Hoffen wir, es ist nichts Schlimmes."

Licht ins Dunkel bringt am Morgen danach die Kantonspolizei Aargau. "In der Nacht drangen Unbekannte in ein Recycling-Center in Frick ein und flüchteten", sagt Sprecher Bernhard Graser. Der Armeehelikopter kam bei der gross angelegten Fahndung zum Einsatz – genauso wie mehrere Polizeipatrouillen und Diensthunde.