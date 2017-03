Lehrerkonferenz wird einberufen

Auch Urs Ammann, Leiter der Primarschule Gansingen, beschäftigt diese Tragödie. Er sagt jedoch: «Es besteht kein psychologischer Handlungsbedarf bei den Schülern.» Den Hauptgrund, weshalb sich die individuelle Betroffenheit der Schüler in Grenzen hält, sieht er darin, dass keiner der Schüler in einem näheren Verhältnis zu den Opfern stand. Dennoch ist das Ereignis ein Thema an der Schule. «Einige Väter der Schüler mussten am Sonntagmorgen in den Einsatz», sagt Ammann, der nachschiebt: «Was uns wirklich beschäftigt, sind die vielen aufkommenden Gerüchte.»

Deswegen wurde in der Primarschule auf Donnerstag eine Lehrerkonferenz angesetzt: «Wir wollen festlegen, wie wir als Kollegium mit den Gerüchten, die demnächst aufkommen werden, umgehen», erklärt Ammann.