Man hört Mario Hüsler, Gemeindeammann von Gansingen, die tiefe Betroffenheit an, wenn er über das Drama spricht, das sich am letzten Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in seinem Dorf abgespielt hat. «Es schockiert mich, was hier mitten im Dorf passiert ist.» Man wohne auf dem Land so nahe zusammen, denke, jeder kenne jeden, denke, etwas derart Tragisches könne hier nie und nimmer passieren. Falsch gedacht.

«Ich wurde abrupt aus dieser heilen Welt gerissen», sagt Hüsler. Ein erstes Mal am Sonntag, als klar war, dass im Haus zwei Menschen ums Leben gekommen sind; ein zweites Mal am Mittwoch, als bekannt wurde, dass sich in den Räumen des Einfamilienhauses in den Stunden vor dem Brand ein menschliches Drama abgespielt haben muss.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft starben der 59-jährige Hausbesitzer A. und seine 50-jährige Freundin durch Schussverletzungen am Kopf. Man fand sie im Schlafzimmer. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit nicht davon aus, dass eine Drittperson das Paar getötet hat. A. hat nach bisherigen Erkenntnissen zuerst die Freundin erschossen und dann sich selbst gerichtet. Explosion und Brand erfolgten, als die beiden bereits tot waren.