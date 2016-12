Es ist Adventszeit im Jahr 1958: In einer Küche in Umiken wälzt Hedy den Guetzli-Teig auf einem kleinen Holztisch aus. Der sechsjährige Meinrad sticht mit seinem jüngeren Bruder eifrig Sonnen, Sterne und andere Himmelskörper aus der Teigmasse heraus. Ab und an – wenn die Mutter nicht hinsieht –, verschwinden Teile der süssen Backmasse im Mund der kleinen Naschmäuler. Nach einer Weile hängt mehr Mehl im Gesicht der beiden Brüder, als auf dem Tisch liegt.

«Wir haben unglaublich gerne mit unsere Mutter Guetzli gebacken», erzählt Meinrad Bärtschi, 64, und schiebt nach: «Die gemeinsame Zeit mit ihr beim Backen war für mich und Ueli sehr wertvoll, weil sich unsere Eltern kurz vor Weihnachten kaum Zeit nehmen konnten.» So half Mutter Hedy ihrem Mann, der als Posthalter tätig war, dass unzählige Weihnachtskarten und -pakete rechtzeitig bei ihren Empfängern ankamen.

Zwei Brüder auf Tauchstation

Auch bis zum frühen Abend des 24. Dezembers 1958 hatten Mutter und Vater alle Hände voll zu tun. «Oft, wenn unsere Eltern keine Zeit für uns hatten, haben Tante Hedy und Götti Ramser auf uns aufgepasst», erinnert sich Bärtschi. So auch am 24. Dezember 1958. An diesem Tag spielen Klein-Meinrad und Ueli im Garten von Tante Hedy und Götti Ramser. Die Goldfische verfallen in Winterstarre.

Ihr Orange, das durch eine dünne Eisschicht schimmert, hat es beiden angetan. «Komm, wir gehen zum Teich und schauen uns die Fische an», sagt Ueli zu seinem Bruder. Vorsichtig setzen beide ihre Füsse auf den Rand der dünnen Eisschicht – und sie hält. Ueli wird wagemutig und beginnt, wie ein Schlittschuhläufer über den gefrorenen Teich zu gleiten – Meinrad zieht nach. «Obwohl jünger, war Ueli immer schon der Kessere von uns beiden», erinnert sich Bärtschi.