Offener zeigen sich andere Gemeinden, etwa Laufenburg. Im Bestattungsreglement der Gemeinde sind explizit Ausnahmen erwähnt: «Bei Personen, die auswärts wohnhaft waren, jedoch mit der Gemeinde in enger Beziehung standen, kann die Gebühr reduziert werden. Die Entscheidung obliegt dem Gemeinderat.»

Einen ähnlichen Zusatz im Reglement hat Zeihen. «Den Wunsch, in der Gemeinde beigesetzt zu werden, haben meist Menschen, die einen engen Bezug zum Dorf haben. Der Gemeinderat ist in diesen Fällen entgegenkommend», so Gemeindeschreiber Gianni Profico. «Wer hier gewohnt oder sich für das Dorf engagiert hat, wird wie ein Einwohner behandelt.»

Und auch in Wegenstetten, wo für Einheimische und Auswärtige unterschiedliche Tarife gelten, entscheidet der Gemeinderat darüber, welcher Tarif gilt: «Wenn es sich um Bürger der Gemeinde handelt oder der Verstorbene Verdienste für die Gemeinde geleistet hat, wird der Tarif für Einheimische verrechnet», erklärt Gemeindeschreiberin Brigitte Schmid Schüpbach. Dieser beträgt beispielsweise für ein Urnengrab 300 Franken. Auswärtige bezahlen hingegen 3000 Franken.

Schwer zu ziehende Grenzen

Doch auch diese Reglements-Auslegung birgt Schwierigkeiten. So sagt der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer: «Es liegt im Ermessensspielraum des Gemeinderats, inwiefern die Angehörigen eines Auswärtigen für eine Bestattung aufkommen müssen. Natürlich ist es aber schwierig, eine konsistente und transparente Praxis für Ausnahmen zu schaffen.»

So stelle sich die Frage, wo die Grenze gezogen würde, gibt Widmer zu bedenken. «Wie lange muss ein Verstorbener in der Gemeinde gewohnt haben? Wie viele Jahre muss er in einer Kommission, einem Verein oder einer Behörde tätig gewesen sein? Und: Welche Tätigkeiten werden überhaupt berücksichtigt?» Fragen, denen sich die Gemeinde Kaiseraugst mit ihrem Entscheid, auch langjährige, ehemalige Einwohner wie Auswärtige zu behandeln, nicht stellt.