Er betont, dass dies «kein Freipass zur Überpflasterung der Altstadtdächer» sein solle. Scholer führt derzeit mit sieben Unterstützern das fricktalinterne Petitionsranking an. Die am ersten Tag erfolgreichste Petition stammt übrigens aus Aarau. Dort fordert ein Petitionär, dass in einem Pilotprojekt Clubs drei Monate lang bis um 6 Uhr morgens geöffnet sein dürfen.

Bedenken bei Gemeinden

Mit der neuen Plattform möchte die «Nordwestschweiz» die Bürgerbeteiligung auf lokaler Ebene einfacher und attraktiver werden lassen. «Es ist wichtig, dass sich die Bürger einbringen, das passiert heute fast zu wenig», sagt auch der Gansinger Gemeindeammann Mario Hüsler, «vielleicht geht das via Plattform einfacher.»

Er hält petitio.ch denn auch für eine «interessante» Idee, äussert aber gleichzeitig auch eine Sorge: «Für die Gemeinden könnte es mehr Arbeit geben.» In die gleiche Richtung gehen auch die Bedenken des Mettauertaler Gemeindepräsidenten Peter Weber. «Ich befürchte, dass uns Wichtigtuer viel Arbeit machen», sagt er.

Genügend Gleichgesinnte zu finden, sei online nicht so schwierig. «Ob es aber wirklich gelingt, neue Leute für die Demokratie zu begeistern, ist offen», so Weber, der sich selber als «Demokratie-Fan» bezeichnet.

Den Aspekt der «Betroffenheitspolitik» bringt der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni ins Spiel: «Man beteiligt sich, wenn es einen betrifft und danach ist das Interesse wieder vorbei.» Diese Gefahr bestehe auch bei der neuen Plattform.

Böni sieht bei petitio.ch jedoch auch Vorteile: «Die Plattform verfolgt eine gute Absicht, es ist wertvoll, dass sich Bürger auf einfache Art und Weise politisch beteiligten können.»