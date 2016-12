Eine Schürze, ein Häubchen mit einem roten Kreuz darauf, ein Stethoskop und ein Hämmerchen. «An diese Dinge erinnere ich mich noch», sagt Sonja Wunderlin. Sie befanden sich im Arztköfferchen, das sie im Alter von dreieinhalb Jahren zu Weihnachten geschenkt bekam. Ob sie sich das Köfferchen gewünscht hat, weiss sie heute dagegen nicht mehr. «Vielleicht haben meine Eltern auch gedacht, ‹dökterle› würde mir Spass machen.»

Nun, Spass hat es gemacht. Noch an Heiligabend wirft sich Klein Sonja ins «Arztkostüm». «Ich hatte meine helle Freude am Geschenk», erinnert sie sich und hält kurz inne. «Aber nicht lange.»

Langer Spital-Aufenthalt

Denn nur wenig später erkrankt Sonja Wunderlin ernsthaft und muss ins Spital – für rund ein halbes Jahr. Als ihr Gesundheitszustand eine Rückkehr nach Hause erlaubte, «war ich froh, endlich nichts mehr mit Ärzten und Krankenschwestern zu tun zu haben. Und ich habe mir vorgenommen, dass das auch in Zukunft so bleiben soll.» Kein Wunder, fragt sie nicht nach dem Arztkoffer. Das Spielzeug gerät in Vergessenheit. «Ich habe keine Ahnung, wo es hingekommen ist», so Wunderlin.