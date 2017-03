Vor 45 Jahren, im Frühling 1972 war es, als der Fricker Heini Hurni nach einem Konzert der George Gruntz Big Band die Exciting Jazz Crew, kurz EJC, ins Leben rief. Die EJC spielte in den 1970er-Jahren oft in Basel, gab es dazumal doch neben der BOG, der Basler Orchestergesellschaft, bloss noch die Gruntz Big Band.

Viele Kollegen, die über längere oder kürzere Zeit als Amateure in der EJC tätig waren, verdienen sich ihren Lebensunterhalt heute mit der Musik. In der EJC waren durch die letzten rund 20 Jahre auch Sängerinnen zu finden. Auf Tina Tajsic in den 1990er-Jahren folgten Christine Matter und Erika Heimgartner. Auch heute noch hat die Band mit Jan Maeder einen Sänger und mit Ulla Meier eine Sängerin. Ulla Meier machte ihre ersten musikalischen Schritte und Auftritte mit verschiedenen Bands in ihrer Heimatstadt Köln. Schon in ihrer frühen Kindheit amüsierte sich der Pfarrer, wenn die kleine Ulla im Garten lauthals sang. Ihre musische Kreativität ist schier grenzenlos, auch als Gestalterin der Konzertflyer überzeugt sie.

Auch Jan Maeder, seit Jahrzehnten bewährter Trompeter, ist seit langer Zeit auch als Sänger in der EJC tätig. Maeder ist in einer gesangsfreudigen Familie aufgewachsen. Besonders die Beatles, die Beach Boys, America und Crosby, Stills, Nash & Young waren die Lieblingsbands seiner Jugendzeit. Er war ein Jahr lang mit dem Musical «Hair» unterwegs in Europa. Er geniesst den Vocal-Jazz in der Bigband à la Frank Sinatra und Dean Martin. Nach wie vor hängt er auch am kraft- und ausdrucksvollen Blues. Der Klangkörper einer Bigband mit so vielen Musikern ist kaum zu übertreffen. Und dieser Klangkörper hört dem Sänger zu, antwortet, geht auf ihn ein: Ein Privileg, wie Jan Maeder meint. (az)

Jubiläums-Konzert: Big Band «Exciting Jazz Crew»:

Heute, 20.15 Uhr, Fricks Monti.